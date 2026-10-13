Enseñar a niñas sus derechos a través del fútbol, una ambiciosa iniciativa en El Salvador

En el país centroamericano, miles de niñas y adolescentes enfrentan diariamente situaciones de alta vulnerabilidad y, a pesar de avances legislativos, muchas son privadas de continuar su educación y formación, debido a la pobreza, la violencia o incluso los embarazos precoces, como recuerda Unicef.

Además, en la zonas rurales del país es común que las niñas abandonen las actividades propias de su edad para dedicarse a labores domésticas o realizar algún tipo de trabajo para ayudar económicamente a sus hogares.

El proyecto 'Fútbol para Todas' reúne a niñas de diferentes zonas de San Salvador, acercando un espacio seguro para que las menores jueguen al fútbol, pero también se empoderen, conozcan sus derechos y se sientan libres.

Las mañanas de los sábados para un grupo de 30 niñas y adolescentes son diferentes: practican y juegan a la pelota en canchas en una localidad de San Salvador.

"Cuando entramos a la cancha entramos con dignidad, entramos con el deseo de competir, es algo que a nosotras como mujeres nos han robado, el deseo de competir, la fuerza, y ese poder nos lo da la cancha", dijo a EFE la activista Edith Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel, una ONG que implementa el proyecto.

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Elizondo detalló que el proyecto surgió "de la necesidad de encontrarnos en el deporte como un derecho, el derecho al juego de las mujeres también, porque una de las cosas que hemos aprendido es que la cancha nos da dignidad y pararnos en la cancha es pararnos en la vida".

Además de buscar que las menores reconozcan sus derechos, la iniciativa busca cambiar paradigmas, como "la referencia que el fútbol es solo un juego de varones", explicó, con la aspiración de que esta iniciativa, que cuenta con el apoyo económico de la fundación alemana Terre des Hommes (Tierra de la Humanidad), se extienda a otras localidades.

Las entrenadoras del proyecto son exjugadoras de fútbol que ahora tienen la convicción de enseñar lo aprendido y de transmitir el amor por este deporte, que mueve y reúne a masas.

Una de las entrenadoras es Pamela Ramírez, exseleccionada nacional de El Salvador y también militante de equipos de primera división, cuya visión es que este grupo de niñas tenga el apoyo que ella no tuvo.

"(Antes) no habían estos espacios, como los que estamos creando, donde se sintieran (las niñas) seguras, donde habían otras niñas jugando por lo mismo y creyendo en lo mismo", comentó la exfutbolista a EFE.

Tenía claro que después de jugar profesionalmente al fútbol quería ser entrenadora de niñas, especialmente, "para que puedan tener las oportunidades que yo no pude tener en el momento, que si pueden tener esas oportunidades, puedan llegar más lejos".

En la cancha no es solo jugar al fútbol, es enseñar valores como la solidaridad, el compartir, la disciplina, el respecto y la unión entre las chicas, dijo Ramírez.

"Esto es importante para que ellas puedan tomar decisiones y sean independientes en la vida (…) Ha sido difícil porque los apoyos y los espacios no los hemos tenido, pero ha sido un recorrido bonito", apuntó la entrenadora de 38 años que se retiró del fútbol profesional hace cuatro.

El proyecto también busca dar visibilidad a las entrenadoras y que en el futuro estas niñas y adolescentes sean las referentes de las nuevas generaciones.

Elizondo dijo que esperan que "de aquí, de este semillero, salgan seleccionadas nacionales, que este semillero llegue a otros lugares con dignidad, reconociendo el derecho del juego y de la diversión de las niñas, que tienen voz propia y que se les dignifique en el fútbol de la misma manera que a los hombres".

"El fútbol es una herramienta hermosa para empoderarnos, para reconocer nuestro propio cuerpo, para reconocer nuestras capacidad y las fuerzas que tenemos las mujeres. Desde ahí promovemos el derecho de las mujeres, el empoderamiento de las niñas, que se paren en la cancha como en la vida: con dignidad", subrayó.