Erdogan confirma su apoyo a Arabia Saudí ante ataques hutíes, sin anunciar envío de tropas

Erdogan confirma su apoyo a Arabia Saudí ante ataques hutíes, sin anunciar envío de tropas

Estambul, 13 oct (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, confirmó este martes su apoyo a Arabia Saudí ante los ataques de la milicia hutí de Yemen, pero sin anunciar el envío de tropas, como sí ha hecho Pakistán, el tercer país firmante de un pacto defensivo que fue activado la semana pasada.