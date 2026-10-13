Eslovaquia y Rusia reanudan sus contactos a nivel de agregados militares

Eslovaquia y Rusia reanudan sus contactos a nivel de agregados militares

Praga, 13 oct (EFE).- Eslovaquia y Rusia han restablecido sus contactos diplomático-militares, con el envío de dos agregados militares eslovacos a Moscú y de un ruso a Bratislava, en medio de las críticas de la oposición europeísta, que advierte de posibles riesgos de espionaje, informó este martes el digital checo Ekonomicky Denik.