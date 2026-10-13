Felipe VI subraya la españolidad de Ceuta y Melilla y el deseo de buen trato con Marruecos

"La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles", subrayó el rey de España en unas palabras dirigidas a una representación de ceutíes, unas 300 personas, en un visita histórica a esta ciudad, antes de viajar mañana a Melilla.

El jefe del Estado español tuvo también palabras para Marruecos para decir que España y la UE tienen el deseo y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con este país, "de provecho y de progreso para ambos lados de la frontera".

Una relación basada y sostenida siempre, prosiguió, "en la confianza y el respeto mutuos y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y seguridad regionales".

Hacerlo posible exige buena fe por ambas partes, recalcó el monarca, quien aseguró que España, por su lado, tiene el firme propósito de seguir haciendo cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre a partir de esos principios.

Felipe VI dijo también que quienes entraron ilegalmente en Ceuta en los últimos días de julio pasado deben regresar cuanto antes a su lugar de origen, además de advertir de que los migrantes deben ser tratados don dignidad y humanidad.

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"Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben -como regla de principio- regresar a su lugar de origen, lo antes posible", señaló.

Felipe VI reclamó "unidad institucional" para aplicar soluciones "prácticas y tangibles" a la situación de Ceuta, que padece una grave crisis socieconómica desde que más de 80.000 personas entraran a nado y a pie por la frontera desde Marruecos. Una mayoría regresó después, pero aún queda un número indeterminado, como más de 3.000 menores de edad que son atendidos por los servicios públicos de protección de Ceuta.

Es hora, consideró el rey de España, de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado y las fuerzas políticas estén "sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de la ciudadanía".