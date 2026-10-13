Flávio Bolsonaro cambia de posición y dice que apoyará la reducción de la jornada laboral

El cambio de posición se produjo a solo doce días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El senador ultraderechista justificó su decisión por la necesidad de respaldar un cambio que, según afirmó, cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

La respectiva enmienda constitucional será votada el miércoles en el pleno del Senado tras el aval de la Cámara de Diputados, pero su aprobación estaba en duda ante la oposición a la misma de la formación de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), que tiene la primera minoría en la Cámara Alta.

La decisión del hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) fue tomada en conjunto con los dirigentes de la formación ultraderechista, por lo que se prevé que todo el partido apoyará la enmienda.

"La mayoría de los trabajadores brasileños quiere el fin del sistema de seis días de trabajo por uno descanso, por lo que voy a votar a favor", afirmó el senador opositor en declaraciones a la prensa.

El legislador afirmó que el PL defendía una propuesta que consideraba mejor y que ofrecía al trabajador la libertad de decidir su número de horas y de días de trabajo, pero que, ante la falta de consenso, respaldará la enmienda propuesta por el Gobierno de Lula que reduce de seis a cinco los días de trabajo.

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Lula atribuyó el cambio de postura de la oposición a la presión social.

"Me parece que, después de la presión de la sociedad y de todas las manifestaciones en las calles en todo Brasil, el Partido Liberal resolvió votar por el fin del sistema de seis días de trabajo por uno de descanso", afirmó el mandatario.

Bolsonaro, que obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta, se medirá a Lula, que se quedó con el 45 %, en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves pasado por la firma demoscópica Datafolha, dejó a Flávio Bolsonaro nuevamente con ventaja, con el 52 % de las intenciones de voto, frente al 48 % que obtendría Lula.