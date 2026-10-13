Flávio Bolsonaro visita a su padre en prisión domiciliaria tras levantarse la restricción

"Salgo muy feliz de aquí, estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta", dijo a los periodistas el aspirante del Partido Liberal (PL) a las puertas de la urbanización donde vive el líder ultraderechista, en el Distrito Federal de Brasilia.

Flávio pudo visitar a su padre después de 90 días de veto impuesto por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que le prohibió verlo por leer una carta de su padre en redes sociales, infringiendo una de las medidas cautelares que pesan sobre el ex jefe de Estado.

Con el aval de la Fiscalía, De Moraes, instructor del juicio que llevó a prisión a Jair por golpismo, decidió el lunes no prolongar más la restricción, aunque impuso una serie de condiciones, entre ellas que sus encuentros no pueden tener una finalidad "político-electoral".

Tras visitar a su padre durante aproximadamente una hora, Flávio comentó que sale "con energías renovadas" para los últimos doce días de campaña con miras a la segunda vuelta, en la que se medirá al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, al que superó por dos puntos en la primera ronda (47 % - 45 %).

"Está bien, haciendo esas bromas sin gracia (...) Tiene buen humor, satisfecho con el trabajo que se está realizando y con esperanzas de que Brasil cambie", comentó sobre el estado de ánimo del capitán retirado del Ejército, condenado a 27 años de cárcel por liderar un complot golpista contra Lula.

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El candidato del PL subrayó, además, que la restricción del juez De Moraes era "sin fundamento" y que ver a su padre de nuevo le da "muchas más fuerzas, más entusiasmo y todavía más ganas de estar en las calles para defender al país".

El senador de 45 años también aprovechó para criticar al Partido de los Trabajadores (PT), al que acusó de conducir la campaña de Lula con base en "mentiras" contra su persona.

El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves pasado por la firma demoscópica Datafolha, dejó a Flávio Bolsonaro con el 52 % de las intenciones de voto, frente al 48 % que obtendría Lula en la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.