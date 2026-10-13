Francia avisa de que no apoyará el próximo presupuesto de UE sin nuevas fuentes de ingreso

El ministro delegado de Asuntos Europeos de Francia, Benjamin Haddad, señaló que se trata de una condición "sine qua non" de París para apoyar el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034, que los Veintisiete quieren pactar antes de que acabe el año.

"Un punto clave para Francia es que no habrá unanimidad, no habrá acuerdo para este MFP sin adoptar un nuevo paquete de recursos propios, es lo único que nos permite resolver esta ecuación financiera", aseguró a los medios al llegar a la reunión de ministros de Asuntos Europeos en Luxemburgo en la que se abordará el último borrador presentado por Irlanda.

Francia quiere un presupuesto "ambicioso" que "responda a la vez a las necesidades tradicionales del bloque", en especial a la política agrícola que "garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria", y también "invierta en las prioridades del futuro" como la defensa, la inteligencia artificial y la política espacial.

Sin embargo, el presupuesto no debe "reposar" en las contribuciones nacionales que, ahora mismo, financian un 90 % del gasto comunitario, según Haddad, quien reivindicó la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos propias del bloque y puso el acento en un impuesto sobre los gigantes digitales.

El titular galo de Asuntos Europeos argumentó que esta iniciativa "podría generar muchos ingresos nuevos para la UE" al tiempo que ofrece una solución de "justicia económica" porque gravaría a multinacionales extranjeras que "generan beneficios en suelo europeo" y que deben pagar una parte "justa" de impuestos.

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Aunque no ha firmado los documentos de los 'amigos de la Cohesión', del que forman parte España, Italia y otros 15 países del bloque, Francia participó anoche en una cena de este grupo, que pide que al menos se mantengan las partidas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión.

No obstante, París marca un tono propio al poner el acento en la importancia de que no aumenten las contribuciones de los países al presupuesto conjunto, así como abogando por incluir la "preferencia europea" o 'Made in Europe' en el funcionamiento del nuevo Fondo de Competitividad.

El grupo de los 'amigos de la Cohesión' choca frontalmente con los llamados 'frugales' (Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos) que reclaman fuertes recortes en las cuentas comunes, sobre todo en los fondos agrícolas y regionales, a fin de liberar recursos para las nuevas prioridades.

Los ministros de Asuntos Europeos tendrán hoy un primer intercambio sobre la propuesta presupuestaria de Irlanda, que los 'frugales' ya han criticado por insuficiente' pese a incluir un recorte general del 8 %.

El debate llegará a la cumbre de líderes de este jueves, en la que no se esperan decisiones definitivas pues el objetivo de los jefes de Estado y de Gobierno es alcanzar un acuerdo en diciembre.