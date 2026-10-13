Francia "inquieta" por el ciberataque a supermercados pero niega problemas de suministro

"Este ciberataque afecta al corazón de la soberanía alimentaria francesa y nos inquieta por sus efectos sobre la capacidad de nuestras cadenas de distribución de proporcionar los alimentos a nuestros ciudadanos", indicó Lescure durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

El ministro cifró en 700 los supermercados afectados sobre los 10.000 que existen en el país, por lo que señaló que excluyó "cualquier problema de aprovisionamiento" porque incluso los que sufrieron este problema ya están recibiendo nuevos productos frescos.

El ciberataque se introdujo en el sistema que controla a distancia la temperatura de las neveras de los supermercados y lanzó un programa rápido de descongelación que elevó la temperatura de forma repentina a los 50 grados, lo que malogró los alimentos.

Lescure declaró que pese a los esfuerzos de las empresas en ciberseguridad, "si los grupos externos no lo hacen, existe un riesgo".

Recordó que los primeros elementos de la investigación apuntan que los piratas aprovecharon una grieta de seguridad en la empresa danesa Danfoss, que controla la temperatura de las neveras, aunque precisó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas.

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Esta, afirmó, recae en la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI), que según Lescure "tiene que hacer un trabajo de prevención, corrección, investigación y sanción".

El ciberataque, agregó, "tiene que ser una señal de alarma" para "que cada uno se prepare" para este tipo de hechos.

Algunos de los grupos más conocidos del país, como Carrefour, Intermarché, Coopérative U, Netto, Leclerc o Monoprix, se vieron afectados en una acción que les costó "decenas de millones de euros", indicaron fuentes del sector.