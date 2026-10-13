Francia investiga posible motivación terrorista del tiroteo en colegio cerca de Marsella

Las primeras pesquisas, incluido el análisis de los dispositivos electrónicos del menor, apuntan a una posible adhesión a la denominada 'True Crime Community' (TCC), un conjunto de comunidades en internet que ensalzan a autores de matanzas y que, en algunas de sus vertientes, promueven la violencia extrema, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Precisó que la investigación se ha orientado ahora a los delitos de posibles tentativas de asesinato relacionadas con una empresa terrorista, asociación de malhechores terrorista con fines de cometer delitos contra las personas e infracciones de la legislación sobre armas vinculadas al terrorismo.

El ataque se produjo el lunes por la mañana en el colegio Lakanal de Aubagne, cuando el adolescente abrió fuego con una escopeta de cartuchos dentro del centro.

El director y una profesora resultaron heridos por los perdigones, aunque sus vidas no corren peligro, según las autoridades.

El menor fue desarmado por el consejero principal de educación del centro y detenido poco después.

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Su padre también fue puesto bajo custodia policial para esclarecer cómo llegó el adolescente a tener acceso a la escopeta, según declaró el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, durante una visita ayer al lugar de los hechos. Su madre también quedo bajo custodia policial.

La investigación ha sido encomendada a la Subdirección Antiterrorista, la Dirección General de Seguridad Interior y la dirección zonal de la Policía Nacional del sur de Francia.

La Fiscalía indicó que ofrecerá más detalles cuando concluya la detención provisional del sospechoso.

El colegio, que no está afectado por las movilizaciones estudiantiles de los últimos días en Francia, permanece cerrado este martes debido al impacto causado por el ataque entre los profesores y los alumnos, justo en una semana en el que se conmemora el asesinato de dos profesores a manos de yihadistas, en 2020 y 2023.

"Este acto criminal tiene una resonancia muy particular, ya que hoy mismo conmemoramos el asesinato de Dominique Bernard a manos de un terrorista islamista. Y dentro de tres días recordaremos el asesinato de Samuel Paty, cometido en 2020 también por un terrorista islamista", recordó este martes el ministro de Educación, Édouard Geffray, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

El ministro precisó que "los tres contextos son diferentes", "pero todos reflejan una misma forma de banalización del mal y de la violencia extrema. También evidencian la ruptura de un tabú: el de la inviolabilidad de la figura del profesor", lamentó.

En el mismo sentido se había expresado horas antes el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en redes sociales para conmemorar el asesinato de ambos docentes. "Un profesor nunca debe temer por su vida cuando enseña", dijo.