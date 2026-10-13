Gobierno de Milei dice ser "optimista" sobre un triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil

"Por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad", dijo este martes en una rueda de prensa el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier.

"Somos optimistas para el balotaje y se verá el resultado en breve", añadió el portavoz sobre la segunda rueda electoral en Brasil del 25 de octubre, en la que Bolsonaro competirá con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

En la primera vuelta celebrada el pasado 4 de octubre, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) obtuvo el 47 % de los votos, mientras que Lula cosechó el 45 %.

El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves pasado por la firma Datafolha, dejó a Flávio Bolsonaro nuevamente con ventaja, con el 52 % de las intenciones de voto, frente al 48 % que obtendría Lula.

En la rueda de prensa de este martes, Ravier también se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil, que el pasado 8 de octubre determinó que el exdiputado Eduardo Bolsonaro -hermano de Flávio y que se estableció el año pasado en Estados Unidos- comience a cumplir una de las penas a las que fue condenado.

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"Nos llama la atención cómo ha actuado la Justicia en relación con el hermano del candidato a presidente Bolsonaro, el oportunismo de esta cuestión que acaba de surgir. Pero, más allá de eso, nosotros no vamos a opinar sobre cuestiones de otro país y de la Justicia de otro país", afirmó Ravier.

Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al Poder Judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.

Milei viajará este martes a Washington y medios argentinos no descartan que el mandatario se encuentre con Eduardo Bolsonaro durante la Gala de Herencia Hispánica en la que tiene previsto participar.