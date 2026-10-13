Goldman Sachs gana 17.552 millones de dólares hasta septiembre, un 40 % más interanual

En los primeros nueve meses del año, los ingresos alcanzaron los 56.244 millones de dólares, un 25,5 % más que en el mismo periodo de 2025.

En el tercer trimestre, el beneficio neto llegó a los 5.294 millones de dólares, un 29,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 23 %, hasta los 18.679 millones de dólares.

Los resultados superaron las previsiones de Wall Street, que esperaba unos ingresos trimestrales de unos 16.710 millones de dólares, según la cadena CNBC.

El presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, destacó en un comunicado que los clientes siguieron recurriendo a la entidad "pese a la complejidad del entorno económico".

"Pese a la complejidad y la incertidumbre actuales en el mundo, estamos bien posicionados para seguir atendiendo a nuestros clientes", afirmó Solomon, quien expresó su confianza en que las fortalezas de sus negocios, las relaciones con los clientes y las inversiones continuadas "impulsen el crecimiento de los beneficios" a largo plazo.

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Por divisiones, los ingresos de banca global y mercados crecieron un 34 % interanual en los primeros nueve meses, hasta los 41.716 millones de dólares, mientras que los de gestión de activos y patrimonios aumentaron un 15 %, hasta los 13.726 millones. Los ingresos de su negocio de plataformas financieras cayeron un 56 %, hasta los 802 millones.

En el negocio crediticio, la entidad destinó 785 millones de dólares a provisiones para posibles pérdidas por préstamos, frente a los 1.010 millones del mismo periodo de 2025, un descenso del 22 %.