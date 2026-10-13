Greenpeace Chile exige al Congreso revertir recortes del presupuesto a la acción climática

El llamado, realizado en la celebración este martes del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se produce luego del aluvión que afectó el pasado jueves al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

"Cada nueva emergencia debería dejarnos aprendizajes que se traduzcan en mejores políticas públicas. Sin embargo, mientras los riesgos aumentan y la ciudadanía exige mayor acción, el Gobierno propone reducir los recursos destinados a enfrentar la crisis climática", aseguró Silvana Espinosa, la vocera experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace Chile.

La organización indicó que en el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a discutirse la próxima semana en el Parlamento, se contempla "una reducción del 19,3 % en el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente".

Asimismo, declara que también prevé "un recorte del 59,1 % en la asignación específica para Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)".

"El Congreso tiene hoy la responsabilidad de corregir esta decisión y garantizar que el país cuente con las herramientas necesarias para proteger a sus comunidades. Porque invertir en prevención y adaptación climática también es invertir en seguridad para las personas", señaló Espinosa.

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La organización informó sobre una reciente encuesta que realizó en el país, en la cual se reflejó que un 76 % de los chilenos "espera que el Gobierno incremente su acción frente al medio ambiente y el cambio climático".

La investigación sobre la percepción ciudadana arrojó, según el comunicado, que "el 82 % de los chilenos afirma haber percibido cambios climáticos o ambientales en el lugar donde vive durante los últimos cinco años, mientras que el 51 % cree que los eventos extremos aumentarán durante la próxima década".

En ese sentido, consideran que es pertinente "una discusión sobre las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales que Chile necesita fortalecer para identificar oportunamente los riesgos y prevenirlos o mitigarlos, para así proteger a las comunidades ante su ocurrencia".

"No podemos evitar las lluvias intensas o los terremotos, pero sí podemos reducir sus consecuencias. Eso exige planificación territorial, gestión del riesgo de desastres, conocimiento científico, sistemas de alerta y recursos para anticiparnos, en lugar de seguir actuando cuando el daño ya está hecho", cerró.