Hizbulá ofrece ayudas de hasta 14.000 dólares a familias sin vivienda por la guerra

El programa, denominado 'Promesa y Compromiso', fue presentado por el jefe del Consejo Ejecutivo de Hizbulá, Ali Damoush, durante una rueda de prensa celebrada en el Centro Cultural del municipio de Ghobeiri, en los suburbios del sur de Beirut.

La iniciativa contempla una ayuda total de 14.000 dólares para los afectados en Beirut y sus alrededores, mientras que los beneficiarios del resto del país recibirán 12.000 dólares, indicó Damoush.

El primer desembolso será de 3.500 dólares para las familias de la capital y su periferia, y de 3.000 para los residentes fuera de esa área.

Del importe previsto, 6.000 dólares se destinarán al alquiler de viviendas en Beirut y sus alrededores, y 4.000 dólares a este mismo concepto en otras zonas del Líbano. El resto de la ayuda será para otros gastos, como la compra de muebles.

El programa está dirigido principalmente a personas desplazadas que hayan perdido sus hogares y que no dispongan de una residencia alternativa, mientras que las personas que tengan otra residencia quedarán excluidas, pero podrán recibir asistencia para mobiliario.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en junio que un total de 11.095 edificios quedaron completamente destruidos en el Líbano por los ataques israelíes.

Ello afectó a 17.891 viviendas, mientras que 2.242 edificios sufrieron daños parciales (afectando a 5.219 viviendas) y 9.311 edificios sufrieron daños menores (afectando a 18.282 viviendas)

Damoush señaló que los criterios de selección estarán condicionados por los recursos disponibles y que el programa abarcará las distintas zonas libanesas afectadas por los ataques, con independencia de las posiciones políticas de los afectados.

Hizbulá ha realizado un censo de viviendas en localidades del sur del Líbano y en los suburbios meridionales de Beirut, y ha creado comités especializados para identificar a los beneficiarios y gestionar la distribución de los fondos.

Damoush criticó que "el Estado aún no ha abordado este problema, ni asegurando la financiación ni finalizando el mecanismo para evaluar los daños y calcular las indemnizaciones" para atender a las familias afectadas.

El responsable vinculó la iniciativa al compromiso de proporcionar apoyo financiero a la población afectada, renovado por el líder de Hizbulá, Naim Qassem, y aseguró que el grupo mantendrá su ayuda a las familias damnificadas.

El nuevo plan sigue la línea de otro programa de ayuda a la vivienda desarrollado por Hizbulá en 2024, según indicó el jefe del Consejo Ejecutivo del movimiento.