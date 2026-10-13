Hungría anula la ley de Orbán que relacionaba la homosexualidad con la pederastia

La reforma legal, impulsada por el nuevo Ejecutivo del partido conservador Tisza, elimina varias disposiciones de la llamada 'ley de protección del menor', que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que violaba los valores comunitarios, y que provocó que la Comisión Europea abriera un procedimiento contra Hungría.

La polémica ley, presentada inicialmente como una norma contra la pederastia, acabó denominándose 'de protección del menor' e incluyó la representación de contenidos relacionados con la homosexualidad, al interpretar que significan un "peligro" para los niños y para el "desarrollo adecuado de los menores".

La enmienda ha sido aprobada con los votos del partido gubernamental Tisza, mientras que el Fidesz de Orbán y el ultraderechista Nuestra Patria votaron en contra.

Como parte de la reforma legal se elimina de la legislación la disposición que prohibía los contenidos "que promuevan o presenten el cambio de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad".

La enmienda aprobada hoy endurece en general la prohibición de contenidos sobre violencia y explotación sexual o que puedan influir "de forma gravemente perjudicial en el desarrollo físico, intelectual, emocional o moral del niño", pero sin ninguna referencia a la homosexualidad.

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El partido de Orbán, el Fidesz denunció que esta reforma supone "una ley de género que, por órdenes de Bruselas, deja entrar en las escuelas la propaganda de género y que se pone del bando de los pedófilos y no de los padres".

La ley anterior, aprobada en 2021, generó duras críticas por parte de los socios de Hungría en la Unión Europea (UE) y de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGTBI.

Orbán, en el poder entre 2010 y 2026, fue introduciendo una serie de medidas que limitaron cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI, desde la definición en la Constitución del matrimonio como la unión de un varón y una mujer hasta la prohibición del reconocimiento oficial del cambio de sexo.

El pasado septiembre varias ONG instaron al nuevo Gobierno del conservador Péter Magyar que no sólo enmendará la ley, sino que eliminará de la Constitución el veto al matrimonio homosexual y otras normas que consideran homófobas.

"La intención es buena, pero la eliminación de las disposiciones homófobas y tránsfobas requiere más cambios", señalaron las ONG.

En aquel entonces Amnistía Internacional, el Comité Helsinki de Hungría, la Sociedad Háttér y la Unión por los Derechos Fundamentales criticaron que esta enmienda se haya presentado sin una consulta pública previa.

Magyar tiene una mayoría absoluta de dos tercios, igual a la que tuvo Orbán durante 16 años.

En una entrevista reciente en el diario finlandés Helsingin Sanomat, el nuevo primer ministro aseguró que es "muy cauteloso" respecto a la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo.