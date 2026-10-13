i4films: Hacer cine independiente en una Cuba en crisis es cuestión de "paciencia activa"

"Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo están produciendo en Cuba? No es que tengamos una varita mágica ni la llave de una puerta: simplemente hemos entendido que tenemos que ser lo suficientemente versátiles", explicó a EFE.

En los últimos años la compañía se ha convertido en referente de la creación audiovisual independiente en el país, con créditos que incluyen nueve largometrajes, 11 documentales y más de un centenar de proyectos, de ellos, unos 15, internacionales.

En su catálogo resaltan 'Juan de los Muertos', la primera película cubana de zombis, 'Un traductor', protagonizada por el brasileño Rodrigo Santoro y más recientemente 'Malecón', del español Carlos Larrazábal, anunciada este mes como la primera candidata cubana al Óscar en una década.

Con un equipo de apenas una decena de profesionales que han aprendido "desde abajo", i4films combina un profundo conocimiento del ecosistema audiovisual isleño con estándares al más alto nivel que la posicionan como un socio estratégico para rodajes en Cuba, según se promociona la productora.

Adaptarse a la realidad cambiante y reaccionar a tiempo es una de las cualidades más importantes para cualquier cubano, pero mucho más para un productor audiovisual al que la continua escasez y la severa falta de combustible obliga a buscar alternativas para sostener proyectos considerados costosos en cualquier parte del mundo.

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La crisis energética actual en la isla, donde no hay suficiente gasolina para servicios básicos como el transporte público o la recogida de basura, ha obligado a los productores a modificar los procesos y utilizar triciclos eléctricos para mover los equipos y al personal, además de "hacer malabares" con proveedores y fondos apretados.

Para i4films el 'leitmotiv' de la "desorganización es cara" es más que un mantra. "Cuando menos dinero tienes, tienes que estar más organizado en todos los aspectos que puedas, sin cortar la creatividad, sin cortar todos los procesos que hacen falta para llegar a un resultado", advirtió Herrera.

"Yo siempre considero que el productor es un animal político, en cierto sentido. Es un animal artístico, cinematográfico, pero es un animal político también. Porque no puede estar ajeno a la situación y los contextos que te rodean. Y mientras más lo entiendas, pues más puedes ser previsor", resaltó.

En un año donde se "cayeron" cinco proyectos, Herrera insiste en que es muy importante tener obras en varias etapas para poder sostener la producción y seguir "vivos", mientras un material recorre el largo proceso desde su concepción hasta su estreno.

Por ejemplo, con 'Juan de los Muertos' tuvieron que pasar cinco años hasta "verla hecha realidad", un plazo que se alargó a siete en el caso de 'El Camino', una película que recorre la historia de Cuba en siete cuentos y se estrenó en La Habana como una coproducción entre i4films, el canal Cubavisión y el instituto de cine Icaic.

"Hay que ser muy paciente, pero hay que estar pacientemente activo. (...) Tienes que planificar y tienes que ser lo suficientemente activo y proactivo y tener una fe muy grande en lo que estás haciendo", afirmó Herrera.

En 2026, la productora solo ha podido completar un pequeño rodaje de una semana en enero y la filmación en el verano de los ocho cuentos que conforman 'Habana Mía', ahora en postproducción.

Al igual que la isla, i4films continúa viva a pesar de las dificultades extremas. En la actualidad, el pequeño pero experimentado equipo trabaja en el montaje de 'Hotel Nacional', una coproducción entre Cuba, España y Brasil en la que ya han confirmado su participación los reconocidos actores Jorge Perugorría y Thiago Lacerda.

Otro proyecto en ciernes es 'La hermandad del silencio', basado en 'El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes', que el productor planea codirigir con su padre, el Premio Nacional de Cine cubano, Manuel Herrera, y que narrará los últimos días del Padre de la Patria tras ser destituido como presidente de la República en Armas durante las guerras de independencia contra España en el siglo XIX.

"Tenemos otros proyectos que están en un estadio a lo mejor más primario, pero realmente la idea es tratar de siempre no estar quietos y tratar de avanzar y hacer cosas", afirmó.

A futuro, señaló Herrera, la productora quiere entrar en el mercado de series, "algo donde Cuba tiene que llegar alguna vez", advirtió.