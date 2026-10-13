Indonesia arresta a una brasileña por transportar cocaína líquida en botes de champú

La Policía detuvo a la mujer, de 36 años, hace una semana a su llegada al aeropuerto internacional de la turística isla de Bali en un vuelo procedente de Brasil, indicaron las autoridades en un comunicado publicado la tarde del lunes.

Durante una inspección, los agentes sospecharon sobre el contenido de los envases que se encontraban en el interior de la maleta de la detenida. El análisis posterior confirmó la presencia de cocaína líquida en siete botes.

Según la policía, la mujer declaró durante los interrogatorios que un hombre brasileño le pagó unos 50.000 dólares estadounidenses (unos 44.600 euros) a cambio de entregar la droga a una persona no identificada en la isla de Bali, antes de regresar al país latinoamericano en otro vuelo programado para el 3 de noviembre.

La detenida fue trasladada a una prisión en Bali a espera de ser juzgada por los delitos de posesión e importación de estupefacientes de Categoría 1 (cocaína) que conllevan penas máximas de hasta cadena perpetua, señala la Policía.

Indonesia cuenta con algunas de las leyes antidrogas más severas del mundo, incluida la pena de muerte para el delito de narcotráfico, pero mantiene una moratoria sobre las ejecuciones. El último ajusticiamiento data de julio de 2016.