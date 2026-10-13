Inflación mensual se acelera en Argentina y siembra dudas sobre su trayectoria futura

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) se aceleró en 0,2 puntos porcentuales con respecto a la tasa mensual de agosto, que había sido del 1,7 %.

El avance se relaciona al aumento de precios en bienes estacionales, particularmente en alimentos, que aumentaron un 2 % en septiembre, desde una variación mensual del 1,7 % de agosto.

En términos interanuales, el IPC se situó en septiembre pasado en el 33,4 %, mostrando una mínima desaceleración con respecto a la tasa del 33,5 % de agosto último.

De acuerdo al informe oficial, la inflación argentina acumuló en los primeros nueve meses del año un alza del 23,6 %.

Según Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics, "el proceso de desinflación será lento y sinuoso".

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"La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación", observó este martes el experto.

Casas sostuvo que, "lamentablemente, los precios regulados y estacionales continúan teniendo una incidencia significativa sobre el índice general y dificultan una desaceleración más sostenida y previsible".

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 % -desde el 31,5 % en 2025-, con tasas mensuales del 1,7 % en octubre y del 1,6 % en noviembre.

Pero hay otros pronósticos de una inflación algo más elevada.

Según el informe de 'Perspectivas económicas mundiales' publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo prevé que el IPC acumulará este año en Argentina una subida del 32,5 %, lo que implica una revisión al alza respecto al pronóstico del 30,4 % difundido en abril último.

También la consultora británica Oxford Economics dijo este martes que espera que la inflación mensual promedie en Argentina un 2,1 % en los próximos seis meses, frente al 1,7 % proyectado por el consenso del mercado.

"Esto implica que esperamos que la inflación cierre 2026 en un 31 % interanual y 2027 en un 24 % interanual, cifras superiores al consenso", sostuvo Tim Hunter, economista senior para América Latina de Oxford Economics.

Hunter explicó que esa proyección se fundamenta en la expectativa de que los recortes de los subsidios energéticos se reanudarán hacia 2027, mientras que el traslado a precios de la caída en los valores internacionales del petróleo será lento.

Por otra parte, el experto apuntó que el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre la inflación en Argentina "es incierto".

"Unas lluvias más intensas podrían aumentar las cosechas y contener la inflación de los alimentos, pero las inundaciones también podrían generar problemas de abastecimiento. Se espera que los efectos de este fenómeno meteorológico se perciban con mayor intensidad hacia finales de 2026 y principios de 2027", indicó., EFE