Irán condena las “acusaciones infundadas” británicas sobre supuesto plan contra base aérea

La Cancillería iraní afirmó en un comunicado que “condena enérgicamente las alegaciones de las autoridades británicas (…) y las considera una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní y evitar rendir cuentas por la participación del Reino Unido en la agresión militar estadounidense-sionista contra el pueblo iraní".

Según el ministerio, el uso de expresiones como “altamente probable” y “casi con toda seguridad” para atribuir el incidente a Irán constituyen “un evidente intento de eludir la responsabilidad por la formulación de acusaciones infundadas”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ayer ante la Cámara de los Comunes que era “altamente probable” que el presunto plan de finales de septiembre se hubiera coordinado desde Irán y señaló directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

El Ministerio británico de Exteriores también convocó al embajador iraní en Londres, Alí Musavi, para advertirle de que “no tolerará amenazas” en su territorio y sancionó a dos iraníes por su supuesta implicación en planes de ataques en el extranjero, entre ellos el jefe de operaciones de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, Ruhollah Bazghandi.

Además los ministros de Exteriores de casi una treintena de países, entre ellos España, condenaron “en los términos más enérgicos” el uso por parte de Irán de ataques violentos, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas contra el Reino Unido y otros socios en un comunicado conjunto difundido por el Foreign Office.

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El supuesto plan terrorista fue descubierto tras detectarse tres furgonetas sospechosas cerca de la base aérea de Fairford en el suroeste de Inglaterra y utilizada también por Estados Unidos, lo que llevó a la detención de siete hombres- todos ellos británicos menos uno de doble nacionalidad británica e iraní- que posteriormente quedaron en libertad “bajo estrictas condiciones” sin que se encontraran explosivos mientras prosigue la investigación.