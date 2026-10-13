Irán dirige sus acciones hacia objetivos más difíciles, como bases militares, dice el MI5

El incidente del pasado septiembre cerca de la base militar aérea de Fairford (al oeste de Inglaterra), donde tres furgonetas fueron interceptadas en las inmediaciones y siete personas fueron detenidas, aunque luego liberadas bajo fianza, "no es un caso aislado", subrayó McCallum en su discurso anual sobre el MI5 en Londres.

El primer ministro británico, Andy Burnham, informó ayer en el Parlamento de que es "altamente probable" que el presunto plan terrorista fallido contra Fairford se coordinase desde Irán y apuntó directamente a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní.

Desde esa base partían algunos bombarderos estadounidenses para sus ataques "de carácter defensivo" contra Irán, por lo que Washington decidió hace unas semanas retirar sus aeronaves para llevarlas a otro lugar no revelado.

Según McCallum, el volumen de casos relacionados con amenazas estatales se ha cuadruplicado en la última década, por lo que el MI5 dedica más recursos a contrarrestar estas amenazas que durante la Guerra Fría.

Aunque mencionó a Irán, MacCallum puntualizó que Rusia es aún el "agresor número uno" y "continúa arremetiendo contra el Reino Unido y sus aliados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No es casualidad que los agresores rusos intenten desestabilizar a otros países europeos en un momento en que sus avances militares en Ucrania son mínimos y tienen un coste humano aterrador", dijo.

En cuanto a China, señaló que el Reino Unido debería fomentar relaciones con ese país que respondan al interés nacional, pero sin perder de vista los posibles riesgos de espionaje.

Recientemente, el MI5 advirtió a académicos del Reino Unido que rompieran sus vínculos con el Instituto General de Investigación Tecnológica de China, por el riesgo de que esté relacionado con el servicio de inteligencia chino.

"Quienes pretenden sembrar el caos en las calles británicas, ya sean matones contratados aquí o quienes les pagan desde el extranjero, se enfrentarán a una respuesta firme e inquebrantable", señaló el responsable del MI5.