Irán limita la importación de vehículos para destinar las divisas a productos esenciales

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, anunció la medida durante una rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre la asignación de divisas para importar vehículos de lujo, informó la agencia IRNA.

“La importación de vehículos (de lujo) y las furgonetas destinadas a los hoteleros, así como los automóviles solicitados por otros compradores, incluidos los iraníes residentes en el extranjero, se encuentra suspendida debido a la situación actual del país y esto ha sido una decisión del presidente (Masud Pezeshkian)”, dijo Mohayerani.

La portavoz explicó que el Gobierno trata de destinar las divisas “exclusivamente a la importación de productos esenciales, medicamentos y otros bienes que contribuyan a un mayor dinamismo de la economía del país”.

La medida se produce en un contexto de depreciación constante del rial iraní frente al dólar, con una pérdida de valor del 57 % desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

A esta situación se suma el deterioro del comercio exterior, ya que entre marzo y agosto las exportaciones no petroleras iraníes cayeron un 28,2 % y las importaciones un 26,1 %, según datos de las Aduanas iraníes, en un contexto marcado por el bloqueo naval estadounidense vigente desde mediados de julio.

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Las sanciones estadounidenses contra Irán también se han intensificado desde finales de agosto, cuando Washington puso en marcha la operación 'Paria Económico' para aislar aún más al país persa.