Israel prohibirá volar drones de fibra óptica o tarjeta SIM por seguridad durante 6 meses

"La decisión se tomó a la luz de información de inteligencia concreta y de amenazas crecientes por parte de enemigos internos y externos", señaló Defensa en un comunicado.

Entre las amenazas citadas está el uso de drones para atacar a la población u altos funcionarios, para recopilar inteligencia o para actos delictivos, entre ellos el contrabando.

"Dada la gravedad y diversidad de estas amenazas, se requiere una respuesta que aborde tanto las zonas de seguridad y las fronteras como la amenaza de drones hostiles dentro del propio territorio de Israel", continúa el ministerio.

La medida, aprobada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras ser deliberada en el gabinete de seguridad, supondrá también restricciones a la importación de drones y los controles normativos a los que están sujetos.

Defensa puntualizó que drones de fibra óptica anclados o aquellos con tarjeta SIM que tengan autorización previa de la Autoridad de Aviación Civil, así como los que utilizan los organismos de seguridad, están exentos de la prohibición.

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La medida se produce días después de que un objeto volador no identificado accediera desde Líbano al espacio aéreo israelí y fuera recogido para su estudio por las fuerzas armadas.

"No es posible determinar su origen o propósito con certeza. Puede determinarse que el objeto no era un dron o un UAV (siglas inglesas de vehículo aéreo no tripulado) y podría ser un objeto inofensivo que cruzó a territorio israelí", aseguraron las fuerzas armadas israelíes el pasado sábado, sin que estas hayan actualizado aún su información sobre el objeto.

Sin embargo, en el mismo comunicado, el portavoz de las fuerzas armadas respondió a las críticas al Ejército, que en las últimas semanas ha reportado numerosas alarmas por amenazas que luego han resultado ser falsas.

"La distinción entre un dron y un pájaro puede ser muy pequeña. Por ello, no se asumen riesgos y en cuanto se identifica una amenaza, se inicia un proceso rápido para interceptarla", aseveró.

Desde abril, durante la última escalada del conflicto con el grupo chií libanés Hizbulá, el uso de drones de fibra óptica por parte de la milicia contra territorio israelí se convirtió en una amenaza creciente para el Ejército israelí.

Los dispositivos, que se controlan conectados con cables de fibra óptica (los cuales pueden extenderse hasta unos 15 kilómetros) y vuelan muy bajo, son capaces de eludir los sistemas de detección o las contramedidas electrónicas israelíes, según un análisis del diario Haaretz.