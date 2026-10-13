Keiko Fujimori pide orar por el papa: "Perú también es su hogar y lo abraza con cariño"

En un mensaje difundido en redes sociales, Fujimori reconoció que los peruanos han recibido "con profunda tristeza" la noticia, justo cuando el país está inmerso en los preparativos para recibirlo como parte de su primera gira por América Latina, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

"Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado", expresó Fujimori, quien el domingo ya acudió a la Catedral de Lima para orar por su salud, después de que anunciara que sería sometido a esta intervención.

"Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento", añadió la mandataria.

Fujimori recordó al santo padre que "esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño". "Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas", concluyó la jefa de Estado.

La operación y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

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En Perú, donde se le considera "el papa peruano" por haber adoptado su nacionalidad y haber pasado en el país andino más de 20 años de su vida pastoral, desde misionero hasta obipo, tiene previsto estar del 11 al 16 de noviembre y visitar las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa, además de Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.