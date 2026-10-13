Kremlin reconoce pérdidas tras ataques ucranianos a gigante informático Yandex

"Es cierto que (Yandex) enfrenta dificultades en estos momentos, y naturalmente este tema se debate en el Gobierno", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, señaló que "todavía es temprano para hablar (sobre la magnitud) de las pérdidas financieras".

"Como ustedes saben se trata de una compañía muy fuerte, muy potente", aseveró, al señalar que Yandex "toma medidas de urgencia para paliar las consecuencias".

La empresa informática rusa fue atacada por tercera vez este domingo por drones ucranianos, tras dos ataques anteriores los pasados jueves y viernes.

Esto provocó el fallo de los servicios en varias regiones de Rusia, en particular Yandex Go (taxis); Yandex Pay (pagos); Yandex Yedá (comida a domicilio); Alisa (asistente digital para casas inteligentes), entre otros.

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Las consecuencias del ataque también afectaron a usuarios de varios países postsoviéticos, entre ellos Bielorrusia, Uzbekistán, Armenia y Kirguistán, así como a clientes de Turquía y Serbia.

Estos ataques ucranianos son una respuesta contra las acciones de Rusia, que golpeó en septiembre pasado varios centros de datos e instalaciones de telecomunicaciones en Kiev y otras regiones del país, que el mando castrense ruso vinculó con el Ejército ucraniano.