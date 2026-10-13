La actividad económica de Costa Rica crece 2,2 % pero con desaceleración en zonas francas

Los datos oficiales indican que la actividad económica de las empresas ubicadas en el régimen definitivo (fuera de zonas francas) creció 3,2 %, mientras que la de las empresas situadas en los regímenes especiales (principalmente zonas francas) aumentó solamente 0,7 %.

Con estas cifras, el IMAE registró un crecimiento del 2,2 % interanual a agosto de 2026, lo que representa una desaceleración de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El BCCR explicó que este fenómeno se debe principalmente a "la moderación en la producción" de las empresas en Regímenes Especiales (RE) que registraron una desaceleración de 15,3 puntos porcentuales de forma interanual.

"El menor crecimiento de los RE se explica, principalmente, por la contracción en la producción de la industria manufacturera, cuya evolución sigue determinada por el efecto base que generó el crecimiento excepcional en la exportación de implementos médicos durante el 2025. Por otro lado, influyó el cese de operación de empresas dedicadas a la fabricación de componentes y tableros electrónicos", detalló el BCCR.

La entidad indicó que después de 12 meses consecutivos de desaceleración, en agosto "se aprecia un punto de inflexión en el crecimiento de los RE con una aceleración mensual de 0,2 puntos porcentuales en comparación al mes de julio", lo que hace prever que podría ocurrir "una recuperación en su crecimiento en el último trimestre del 2026".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al régimen definitivo (fuera de regímenes especiales) el crecimiento interanual de su actividad económica fue del 3,2 %, lo que representó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del 2025.

El aumento en la producción del régimen definitivo se explica por la ejecución de obras de naves industriales, plazas comerciales y edificios de oficinas, obras residenciales de interés social, los servicios profesionales y administrativos como publicidad, arquitectura y contabilidad, el comercio de productos alimenticios, de ferretería y eléctricos y los servicios financieros y de seguros.