La aerolínea Ita Airways restablecerá la ruta directa entre Roma y Caracas tras una década

Ita Airways fue refundada por el Estado italiano y la compañía alemana Lufthansa en 2021 a partir de la antigua aerolínea Alitalia, que había suspendido sus conexiones con Caracas en 2015 por la deuda acumulada por el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

Ahora, Ita ha anunciado esta nueva ruta que a partir del 30 de marzo de 2027 unirá el aeropuerto de Roma Fiumicino, el principal de Italia, con Caracas tres veces por semana, los martes, jueves y domingo, según informó hoy en un comunicado.

"El lanzamiento es resultado de un proceso desarrollado en estrecha colaboración con las autoridades competentes y con el valioso apoyo de la red diplomática, incluida la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Italia", se lee en la nota.

Este diálogo institucional "ha contribuido a crear las condiciones necesarias para restablecer una conexión aérea directa y estratégica entre ambos países".

Así ha quedado recogido en el memorando de entendimiento firmado por el director ejecutivo de Ita Airways, Joer Eberhart, y la embajadora venezolana en Italia, Maria Elena Uzzo Giannattasio.

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"Roma y Caracas vuelven a estar conectadas mediante un vuelo directo: un servicio que va más allá de su dimensión comercial, acercando a personas, familias y empresas, y renovando el vínculo histórico entre Italia y Venezuela", celebró el directivo.

La aerolínea explicó que esta ruta "reviste gran importancia para los intereses" de Italia al "fortalecer la conectividad del país con un mercado clave en Latinoamérica, fomentar las relaciones económicas y comerciales y apoyar las actividades de las empresas italianas que operan en Venezuela".