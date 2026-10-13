La Asamblea Nacional francesa aprueba ley contra violencia sexual, sexista e intrafamiliar

El texto, compuesto por 69 artículos y que inicia ahora su trámite en el Senado, salió adelante con 503 votos a favor y ninguno en contra (solo se abstuvieron los de la izquierdista La Francia Insumisa), tras ser elaborado con un enfoque transversal e impulsado por una coalición de más de 140 asociaciones feministas y de defensa de la infancia.

Nacida de una movilización feminista, tras la conmoción causada por el asesinato de Lyhanna, una niña de once años violada y asesinada a finales de la pasada primavera, la ley pretende abordar toda la cadena de violencia contra las mujeres y los niños y se espera su aprobación definitiva antes de las próximas elecciones presidenciales de abril y mayo.

Una de las principales novedades es la incorporación del incesto como infracción específica en el Código Penal, con disposiciones y penas propias. La definición se amplía para incluir los actos cometidos por primos hermanos.

La ley amplía la definición de las violencias intrafamiliares para incluir las de carácter económico, como el impago de pensiones alimenticias.

La norma crea además una autoridad independiente del Gobierno encargada de evaluar las políticas públicas contra estas violencias, elaborar un balance de los feminicidios e infanticidios en Francia y promover investigaciones.

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En materia judicial, las denuncias deberán cumplir un conjunto mínimo de diligencias para evitar que los casos sean archivados prematuramente. Entre ellas figuran la declaración de la víctima y del sospechoso, los registros domiciliarios y la búsqueda de otras posibles víctimas, con un plazo máximo de un año para hacerlo.

Cada tribunal deberá contar con dos jueces y un fiscal especializados en violencias sexuales e intrafamiliares.

Las violaciones seguirán siendo juzgadas por tribunales departamentales integrados por magistrados profesionales, mientras que se creará una jurisdicción especializada para los casos agravados castigados con penas de 20 años de prisión o más.

La legislación también prevé entrevistas escolares para detectar posibles situaciones de violencia contra menores. El sistema contempla cuatro entrevistas durante la escolaridad y establece una implantación progresiva hasta hacerlas anuales a partir de 2032.

Asimismo, extiende a las víctimas adultas el mecanismo de prescripción deslizante, que permite ampliar el plazo para denunciar determinados delitos sexuales cuando el mismo autor comete una nueva infracción contra otra víctima.

En el ámbito sanitario, la ley garantiza a los menores víctimas de violencia la cobertura de los tratamientos destinados a abordar los síntomas del trauma psicológico.

El texto establece que el asesinato de una persona que ejerza la prostitución podrá castigarse con cadena perpetua, frente a la pena máxima actual de 30 años. En los servicios sexuales contratados por internet, mantiene la posibilidad de sancionar a los clientes cuando exista una situación de explotación sexual.

El envío no consentido de imágenes sexuales constituye un delito específico, castigado con hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa, con penas agravadas en determinados casos, especialmente cuando la víctima es menor.

Entre otras disposiciones, la ley incorpora la lactancia entre los motivos de discriminación prohibidos.