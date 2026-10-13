La coalición acusa a hutíes de usar infraestructuras civiles vitales para sus operaciones

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, señaló en un comunicado que el Mando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición "ha confirmado que la milicia terrorista hutí utiliza instalaciones civiles y recursos vitales para alimentar su esfuerzo bélico".

"Entre ellos se incluyen la estación central de Al Sabaha en Saná, así como reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible" en las provincias bajo dominio de los insurgentes como Al Hodeida, Saná y Dhamar.

Sostuvo que los rebeldes usan estas instalaciones para apoyar directamente sus operaciones militares, "privando al pueblo yemení de recursos que legítimamente deberían destinarse a satisfacer sus necesidades".

Al Maliki afirmó que los hutíes "han explotado plenamente estos sitios para sostener su esfuerzo bélico abasteciendo el arsenal de misiles y drones que amenazan al reino de Arabia Saudí, así como la seguridad de aeropuertos, puertos marítimos y buques comerciales en el mar Rojo".

Aseguró que la operación especial "se centró en neutralizar las capacidades que la milicia hutí utiliza para amenazar al reino, al Yemen, al sur del mar Rojo y a los corredores marítimos".

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El portavoz advirtió a los hutíes de que "deben cesar inmediatamente todas las operaciones terroristas dirigidas contra civiles y bienes civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras e infraestructura".

Este martes, la coalición bombardeó la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Yemen Petroleum Company, en Saná, después de que la alianza emitiera una advertencia de que iba a golpear la instalación.

Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños contra esta importante instalación de almacenamiento de combustible, que la coalición liderada por Riad ordenó evacuar por primera vez para lanzar una operación "selectiva" contra los hutíes.

El Ministerio de Salud hutí, hasta ahora, solo informó de que al menos dos civiles murieron y otras dos resultaron heridas en ataques aéreos de la coalición contra la Corporación Petrolera en la zona de Ras Isa, ubicada en Al Hodeida.

En respuesta a esta ofensiva, se espera que, próximamente, los hutíes lancen una operación a gran escala contra la sede de la petrolera estatal saudí Aramco en Dammam, en el noreste de Arabia Saudí, y contra una refinería de la misma empresa en la capital de la monarquía árabe, Riad, tal como ha amenazado su portavoz militar, Yahya Sarea.