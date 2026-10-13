La coalición ordena la evacuación de civiles del principal depósito de combustible de Saná

"El Mando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición solicita a los civiles evacuar la Yemen Petroleum Company, la Estación Central de Al Sabaha en Saná", dijo el portavoz oficial de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, en su cuenta oficial de X.

Al Maliki acompañó el mensaje con un mapa ilustrativo del lugar marcado en rojo y con las coordenadas sobreimpresas en la imagen, al tiempo que afirmó de que esta evacuación se lleva a cabo por la seguridad de quienes puedan encontrarse en la zona.

Anteriormente, anunció en otro mensaje que esta evacuación se produce "con el objetivo de llevar a cabo una operación selectiva" contra los insurgentes, que se hicieron con el control de la capital del Yemen en 2014.

En respuesta a este anuncio, los rebeldes hutíes pidieron a trabajadores y civiles que abandonaran cualquier instalación de la petrolera saudí Aramco.

"Las fuerzas armadas yemeníes (hutíes) advierten a todos los empleados y ciudadanos presentes cerca de cualquier instalación perteneciente a Aramco Petrolera que la evacúen y se alejen de ella, ya que constituye un objetivo legítimo para nuestras fuerzas", informó el portavoz de los rebeldes, Yahya Sarea, en un mensaje en su cuenta oficial de X.

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Los insurgentes amenazaron previamente con responder "con dureza" a la operación especial anunciada por la coalición militar liderada por Arabia Saudí con un ataque "en la capital del enemigo saudí, Riad".

Esta escalada tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudí en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.

Los insurgentes han lanzado operaciones militares en los últimos días contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que anunció su cierre temporal hasta el próximo sábado después de que al menos 17 personas murieran y alrededor de 300 resultaran heridas en ataques entre el viernes y el domingo.