La directora del FMI llama a aumentar la integración económica "en un mundo fragmentado"

Desde Bangkok, donde se celebran esta semana las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), la economista búlgara insistió en la importancia de tender puentes para fortalecer los sistemas financieros en medio de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

"La cooperación y la integración no puede ser algo que olvidemos en un mundo fragmentado, por el contrario, tenemos que trabajar más intensamente para conseguirlas", sostuvo Georgieva, que encabezó un coloquio junto al presidente del BM, Ajay Banga.

Debido a esa fragmentación, aseguró, las economías de los países se enfrentan a dos caminos: una diversificación que los conecte con mercados emergentes o una autosostenibilidad para las naciones que opten por cerrar sus puertas al mundo, lo que sería un error, a su juicio.

"Es muy importante que alentemos la diversificación", reiteró.

Además, dijo que en los últimos años se han vivido "eventos inimaginables" como "que en Europa una potencia militar invadiera un vecino", como ha ocurrido con la invasión rusa en Ucrania.

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Por casos como este, prosiguió Georgieva, en el mundo de ahora "las consideraciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta" para las evaluaciones económicas, por lo que cree que la estabilidad macroeconómica y financiera "son la primera línea de defensa".

"Tienes que trabajar más para mantener tu política fiscal en orden, (...) ya que esto significa una importante ventaja económica. Llamamos a la valentía y al compromiso para mantener estabilidad financiera y macroeconómica como la primera linea de defensa", insistió.

La economía mundial crecerá un 3,1 % en 2026 (una décima más de lo previsto anteriormente), con la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y las materias primas restando fuerza al avance y la inversión en IA como elemento amortiguador, según el informe de perspectivas del FMI presentado este martes en Bangkok.