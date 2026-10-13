La falta de electricidad amenaza el auge de los centros de datos en México

En un informe sobre el sector inmobiliario, hotelero y de la construcción en Latinoamérica, la firma identificó a los centros de datos como uno de los negocios de mayor crecimiento en México, aunque alertó de que su expansión dependerá de garantizar un suministro eléctrico suficiente, estable y continuo.

"En los centros de datos, el factor decisivo es la capacidad de ofrecer energía suficiente, estable y continua", señaló Alonso Díaz Barriga, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY México.

El especialista explicó que estas instalaciones, utilizadas para almacenar y procesar información, operar servicios en la nube y ejecutar modelos de inteligencia artificial, requieren una infraestructura energética que permita funcionar sin interrupciones.

Según las estimaciones recogidas por EY, el mercado mexicano de centros de datos, valorado en 1.060 millones de dólares en 2024, podría alcanzar los 2.270 millones en 2030, más del doble de su tamaño inicial.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc) estima que entre 2025 y 2030 podrían incorporarse 1.516 megavatios de capacidad adicional, respaldados por inversiones directas superiores a los 18.000 millones de dólares.

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Sin embargo, la disponibilidad de electricidad ya representa un obstáculo para concretar nuevos proyectos.

El pasado 7 de octubre, la directora ejecutiva de la Mexdc, Adriana Rivera, advirtió de que al menos diez empresas esperan mayor capacidad eléctrica para desarrollar inversiones en el país, algunas con requerimientos superiores a los 200 megavatios.

El problema no se limita a generar más electricidad, sino también a ampliar las redes de transmisión y distribución para llevarla hasta las zonas donde se proyectan las nuevas instalaciones.

Querétaro, en el centro de México, concentra buena parte de esta industria, mientras que Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara también destacan por su conectividad, actividad industrial y disponibilidad de talento tecnológico.

En septiembre de 2025, el Gobierno mexicano anunció una inversión de 4.800 millones de dólares de la estadounidense CloudHQ para construir seis centros de datos en Querétaro, un proyecto que contempla una demanda eléctrica de hasta 900 megavatios.

Díaz Barriga advirtió de que el fortalecimiento de las redes eléctricas, junto con reglas claras y personal especializado, será fundamental para que México aproveche el crecimiento del sector.

La cercanía con Estados Unidos, la relocalización de cadenas productivas y la expansión del mercado digital ofrecen oportunidades para atraer inversiones, pero EY insistió en que su materialización dependerá de resolver los obstáculos energéticos y regulatorios.