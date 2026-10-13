Mundo
13 de octubre de 2026 - 13:15

La francesa Marion Cotillard presidirá el jurado del Festival de Cine de Marrakech 2026

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Rabat, 13 oct (EFE).- La actriz francesa Marion Cotillard presidirá el jurado de la XXIII edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que este año se celebrará entre el 20 y el 28 de noviembre, anunciaron este martes los organizadores.

Por EFE
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Cotillard, ganadora de un Óscar en 2008 por su interpretación de Édith Piaf en 'La vie en rose', suma en su larga carrera importantes reconocimientos, entre ellos el premio César, el Globo de Oro y el BAFTA.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran 'Big Fish', a las órdenes de Tim Burton; 'The Dark Knight Rises', de Christopher Nolan; 'Contagion', de Steven Soderbergh, y 'Midnight in Paris', de Woody Allen.

En 2013 formó parte del jurado del Festival, entonces presidido por el director estadounidense Martin Scorsese.

En ediciones anteriores, el principal certamen de cine de Marruecos contó, en la presidencia del jurado, con el británico Alan Parker, el serbio Emir Kusturica, el estadounidense Francis Ford Coppola o la actriz Jessica Chastain, entre otros.