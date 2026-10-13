La francesa Marion Cotillard presidirá el jurado del Festival de Cine de Marrakech 2026

La francesa Marion Cotillard presidirá el jurado del Festival de Cine de Marrakech 2026

Rabat, 13 oct (EFE).- La actriz francesa Marion Cotillard presidirá el jurado de la XXIII edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que este año se celebrará entre el 20 y el 28 de noviembre, anunciaron este martes los organizadores.