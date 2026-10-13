La industria bananera se cita en Ecuador contra retos climáticos, sanitarios y logísticos

Bajo el lema 'Conectar para crecer', el encuentro organizado anualmente por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el mayor gremio del país, reunirá en la ciudad de Guayaquil a más de 5.500 participantes, entre ellos 90 empresas expositoras y 101 marcas.

El programa contempla un total 21 sesiones académicas, así como concursos gastronómicos y la entrega de los 'Banana Awards' a las empresas y personas con mayor desempeño dentro de la industria durante el último año, según anticiparon sus organizadores en una rueda de prensa.

Entre las intervenciones destacadas de esta edición figura la conferencia magistral del ciclista Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, quien hablará sobre resiliencia.

También habrá un conversatorio titulado 'Mujer Agro', que contará con la participación de Rosa Rodríguez, directora nacional de la Fundación Heifer Ecuador, y Josselyn Vega, reconocida internacionalmente como 'Pionera Agroalimentaria 2026' por la Fundación del Premio Mundial de Alimentación.

La agenda académica se estructurará en tres ejes: base productiva, sanidad vegetal y exportación.

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El primer eje, sobre base productiva, analizará herramientas para medir y fortalecer la productividad, preparación de suelos y rutas de acopio ante eventos climáticos como El Niño.

Para la base productiva se verán elementos de bioseguridad y estrategias de contención frente a amenazas fitosanitarias como el hongo Fusarium R4T y el enfermedad bacteriana del Moko.

Respecto a exportación, se abordarán buenas prácticas para conservar la calidad de la fruta en tránsito, empaques sostenibles, competitividad en fletes y cumplimiento de normativas en los mercados de destino.

El Banana Time Guayaquil 2026 tendrá lugar en un momento de desempeño histórico de las exportaciones ecuatorianas de banano al exterior, según destacó AEBE en un comunicado.

Entre enero y agosto de 2026, Ecuador exportó 282,28 millones de cajas de banano de 18,14 kilos, lo que representa un crecimiento del 9,61 % en comparación con el mismo período de 2025.

De igual forma, agosto registró un récord histórico mensual con 35,19 millones de cajas enviadas al exterior, con un incremento del 19,6 % frente a agosto de 2025.

"Ecuador lidera la exportación mundial de banano porque detrás de cada caja hay una cadena de valor que trabaja unida", afirmó en la rueda de prensa el presidente del directorio de AEBE, Nover Henríquez.

"Los retos de hoy —como la variabilidad climática, la sanidad agrícola y la estructura de costos— se enfrentan mejor con ciencia, información, confianza y corresponsabilidad entre todos los eslabones. Eso es lo que significa ‘Conectar para crecer’ en esta nueva edición”, apuntó Henríquez.

Así, AEBE sostuvo que el Banana Time Guayaquil se consolida como "la plataforma estratégica para una industria que genera cerca de 250.000 empleos directos en Ecuador y se mantiene como pilar fundamental de la oferta exportable no petrolera del país".