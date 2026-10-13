La inflación interanual en República Dominicana alcanzó el 5,12 % en septiembre

El organismo emisor indicó que la inflación interanual fue ligeramente inferior a la del mes anterior, cuando alcanzó el 5,13 %, mientras que la inflación subyacente descendió por segundo mes consecutivo, hasta el 4,61 %, para una reducción acumulada de 35 puntos básicos respecto al 4,96 % registrado en junio y julio.

La inflación subyacente mensual fue del 0,22 %, y se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central, de 4 % ± 1 %, según el informe.

Este indicador excluye productos y servicios cuyos precios suelen presentar mayor volatilidad o están regulados, como determinados alimentos, los combustibles, la electricidad, el transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco, destacó el BCRD en un comunicado.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la inflación dominicana este año llegará al 5,1 %, frente al 4,95 % del año anterior.