La OMS y CEPI anuncian nuevos ensayos de vacunas en la RDC para el virus ébola Bundibugyo

El ensayo 'Tumaini' ('esperanza', en suajili) podría comenzar antes de finales de octubre, según indicaron en rueda de prensa expertos en inmunización de la OMS, con tests a personas que hayan tenido contacto con afectados por el brote, que hasta ahora ha provocado más de 9.000 contagios y 4.300 muertes.

Según indicó el presidente del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS, Anthony Scott, primero se utilizará en estos ensayos la vacuna Ervebo, que ya ha probado su eficacia contra la variante Zaire del virus ébola, presente en la mayoría de los brotes anteriores, pero aún no en el Bundibugyo, aún sin vacunas o tratamientos específicos.

"El uso de una vacuna contra el ébola Bundibugyo en el contexto del actual brote debe limitarse a protocolos de investigación", indicó el presidente del grupo de expertos, que celebró estos días su reunión semestral para analizar los programas globales de inmunización contra distintas enfermedades.

Actualmente hay dos vacunas en desarrollo específicamente diseñadas contra el virus Bundibugyo: una de la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India, y otra de Moderna que utiliza la tecnología del ARN mensajero, ya usada en la creación de diversas vacunas contra la covid-19.

CEPI y OMS indicaron que si estas dos vacunas de nuevo cuño, actualmente en fase uno de prueba, ofrecen buenos resultados en esos experimentos iniciales, podrán incorporarse inmediatamente al Ensayo Tumaini.

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Los expertos de SAGE reiteraron su preocupación por el difícil control del brote en la RDC, en particular por el elevado número de muertes de niños pequeños, y por los problemas para atender a afectados a causa de la inseguridad en muchas provincias afectadas.

El ensayo Tumaini, dirigido y copatrocinado por el Instituto Nacional de Investigación de Biomédica de la RDC y la Universidad de Amberes (Bélgica), cuenta con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre otras instituciones.

Colaboran en su financiación la Comisión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.