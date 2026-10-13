La ONU urge a definir una presencia internacional en Líbano tras fin de su misión de paz

"Por el momento, no se nos ha comunicado ningún plan para después del 31 de diciembre. El secretario general (António Guterres) presentó varias opciones para mantener una presencia internacional bajo mandato de la ONU, pero el Consejo de Seguridad no ha tomado medidas al respecto. Mientras no actúe, no podemos avanzar", dijo hoy el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Agregó que "llegado el 1 de enero, y salvo que se produzca algún cambio, la misión pasará a la fase de reducción y liquidación".

"La situación sobre el terreno no mejorará por arte de magia el 1 de enero, seguirá siendo extremadamente peligrosa y preocupante. Esperamos que la comunidad internacional elabore un plan que beneficie a la población del sur del Líbano y permita también que los habitantes del norte de Israel regresen a sus hogares", señaló.

El mandato de la FINUL, cuyo objetivo es vigilar el cese de las hostilidades entre Israel y el Líbano y apoyar al Ejército libanés en el sur del país, termina el 31 de diciembre de 2026. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 2025, estableció el cese de las operaciones de la misión en esa fecha y una retirada ordenada durante el año siguiente, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Entretanto, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, llegó este martes a Beirut para reunirse con las autoridades libanesas para abordar los preparativos para la retirada de la FINUL.

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Por su parte, la Unión Europea (UE) aprobó el lunes la creación de una nueva misión de seguridad en el Líbano, con un mandato inicial de tres años, para reforzar las instituciones de defensa y seguridad del país. Fuentes comunitarias descartaron que la nueva misión vaya a sustituir las funciones de la FINUL.