La participación en protestas educativas francesas duplica las cifras de la jornada previa

Lejos de perder fuelle, como se anticipaba con base en las tendencias de los últimos días y a la proximidad de las vacaciones de Todos los Santos, a partir del viernes, unas 161.500 personas tomaron las calles en todo el país, 41.500 de ellas solo en París, según cifras del Ministerio de Interior.

Son más del doble que el total de 71.500 del pasado jueves, aunque están aún lejos de las 256.000 que se movilizaron dos días antes, el 6 de octubre.

Las cifras de participación que manejan las organizaciones sindicales convocantes de las manifestaciones son más altas, como es habitual, de hasta 480.000 personas en todo el país para esta quinta jornada de movilizaciones masivas o 'Acto V', como la han bautizado.

También es un número superior a las 450.000 que, según sus recuentos, salieron a manifestarse el jueves pasado.

El grueso de la movilización se concentró en París, donde hubo dos marchas que partieron de puntos diferentes (la Plaza de Italia y el Ayuntamiento) antes de converger y concluir en los Inválidos, en las proximidades de numerosos organismos ministeriales y cerca también de la Asamblea Nacional, donde esta tarde comenzaba el debate de los presupuestos para 2027.

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En la capital hubo algunos incidentes durante el recorrido, como rotura de cristales de negocios, el incendio de un coche y enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de policía, que emplearon gas lacrimógeno, pirotecnia y cañones de agua para dispersarlos, en especial al final de la manifestación, en la Plaza Vauban y sus inmediaciones.

Las manifestaciones también sumaron a miles de personas en lugares como Marsella, Lyon y Nantes.

Igualmente, se dieron incidentes con la policía y desórdenes urbanos en otros puntos, como en Rennes, donde también se produjo un incendio en un liceo.