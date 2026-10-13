La Policía peruana detiene a presunto autor intelectual de triple feminicidio en Argentina

Valverde, quien utilizaba una identidad falsa, fue arrestado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y agentes de la Interpol en el distrito limeño de Huachipa, en el este de Lima, según informó la Policía a través de las redes sociales.

El detenido, conocido con los alias de 'Papá' y 'Serranacho', es requerido por la justicia argentina como el presunto autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en la localidad de Florencio Valera, en la provincia de Buenos Aires.

Añadió que la justicia argentina lo acusa de la presunta comisión del delito de homicidio agravado por los asesinatos de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, junto con una adolescente de 15 años.

Al respecto, el coronel Hans Ruiz Marin, jefe de la oficina central de Interpol Lima, señaló que la detención se realizó a solicitud del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, Argentina.

Añadió que el detenido también tiene antecedentes en Perú, ya que en junio de 2013 fue capturado en la ciudad norteña de Trujillo por ser el presunto cabecilla de una banda criminal vinculada a extorsiones y cobro de cupos, además de haber sido encarcelado antes por el delito de robo agravado.

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Tras su arresto, las autoridades deberán continuar con los procedimientos judiciales y de cooperación internacional para concretar el proceso de extradición a Argentina.

Las autoridades de Perú ya extraditaron en mayo de este año a Argentina a Tony Janzen Valverde Victoriano, un sobrino del detenido conocido como 'Pequeño J', quien es considerado el líder de los autores del triple feminicidio.

'Pequeño J' era buscado por la justicia argentina por el delito de homicidio con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

El 19 de septiembre de 2025 las víctimas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en un patio de una vivienda, en un crimen de extrema crueldad que fue incluso transmitido en vivo en un grupo cerrado de una red social para, de acuerdo a lo señalado por las autoridades argentinas, presuntamente imponer respeto como cabecilla criminal mediante el terror.

'Pequeño J' fue capturado el 30 de septiembre de 2025 en el sur de Lima; también fue detenido en otra zona de la capital peruana su presunto cómplice Matías Agustín Ozorio, después de que ambos hubiesen huido de Argentina cuando saltó a la luz el escándalo del triple feminicidio.

De acuerdo con las autoridades peruanas, ambos buscaban llegar hasta la ciudad de Trujillo, situada en la costa norte de Perú, a unos 550 kilómetros de Lima, de donde es originario el 'Pequeño J', descendiente de una familia marcada por la delincuencia y el narcotráfico en esa jurisdicción.