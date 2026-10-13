La presidenta del CICR pide frenar la escalada en Oriente Medio y proteger a los civiles

"Las operaciones militares que se llevan a cabo en Oriente Medio están imponiendo un coste inaceptable a la población civil", afirmó Spoljaric en una declaración, en la que citó las muertes, los heridos y la destrucción registrados en Arabia Saudí en los últimos días como un nuevo ejemplo de las consecuencias de las hostilidades.

En Yemen, la presidenta del CICR alertó de un aumento preocupante de las muertes, los desplazamientos (más de 200.000) y los daños a infraestructuras civiles, especialmente en Adén y Saná.

Spoljaric señaló que las infraestructuras civiles han sido atacadas repetidamente en todo Oriente Medio, causando numerosas víctimas, y recordó que la población civil y los bienes de carácter civil no deben ser objeto de ataques.

Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles e infraestructuras civiles, por un lado, y objetivos militares, por otro, subrayó.

La responsable del CICR advirtió asimismo de que los ataques contra puertos, aeropuertos e infraestructuras esenciales pueden tener graves consecuencias para las comunidades que dependen de ellos.

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Una nueva intensificación de las hostilidades sería "catastrófica" para decenas de millones de personas, alertó.