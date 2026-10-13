La UE ha pagado a Rusia casi 200.000 millones euros en energía desde invasión de Ucrania

En concreto, según datos de Eurostat que maneja la Comisión Europea, el bloque comunitario ha desembolsado unos 197.000 millones de euros (unos 209.000 millones de dólares) entre marzo de 2022 y julio de 2026.

La factura habría llegado hasta los 475.000 millones de euros (unos 531.000 millones de dólares) de no haber reaccionado con políticas como REPowerEU, razonan fuentes comunitarias.

En 2023, sólo el 6 % del gasto de la UE en combustibles fósiles fue a Moscú.

Los datos de Eurostat que utiliza el Ejecutivo comunitario se alinean con el cálculo del centro de pensamiento Energy And Clean Air (CREA) de Helsinki, que cifra en 238.600 millones de euros el dinero que la UE ha destinado a compras de energía en Rusia desde febrero de 2022 hasta mediados de octubre de 2026.