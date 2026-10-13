La violencia se cobra otros tres muertos en el sur iraní y ya son casi 100 en seis meses

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, informó de que la Policía lanzó un operativo en Zahedan, capital provincial, contra una célula del grupo Yeish al Adl, organización suní opuesto al Gobierno chií de Irán, que lo considera una organización terrorista.

En la operación fueron abatidos tres personas identificadas por Fars como miembros de Yeish al Adl.

Desde comienzos del año persa, a finales de marzo, se ha producido una importante escalada de la violencia, en especial en el último mes, en esta conflictiva provincia iraní fronteriza con Pakistán con 63 choques armados que han causado 94 muertos (sin contar los registrados hoy) y 33 heridos, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

En un informe sobre la situación en Sistán y Baluchistán, la ONG indicó que del total de muertos 53 son efectivos de las fuerzas de seguridad, nueve de milicias estatales, siete civiles y 25 miembros de grupos armados.

Además, 42 de los choques fueron iniciados por grupos armados con ataques a patrullas policiales, comisarías, convoyes de seguridad o ataques contra individuos concretos, según HRANA.

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Todo ello con el uso de armamento más potente, como lanzacohetes por parte de diferentes grupos baluchíes opuestos a Teherán.

"En conjunto, estos indicadores apuntan a una evolución gradual desde ataques aislados hacia enfrentamientos que, en algunos casos, se han prolongado más en el tiempo, han contado con un armamento más pesado y han tenido un alcance geográfico más amplio", señaló HRANA en un informe sobre la situación en Sistán y Baluchistán. Las fuerzas de seguridad, por su parte, han usado armamento pesado, como artillería y drones, y han destruido o prendido fuego a viviendas de civiles durante los choques de los últimos meses, de acuerdo con la ONG.

Este recrudecimiento de la violencia en Sistán y Baluchistán se ha producido en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero y Teherán ha acusado a Washington y Tel Aviv de fomentar la violencia en esta región.