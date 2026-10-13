Liberan a 32 manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada en oeste de México

La institución indicó, en un breve mensaje en X, que nueve personas más fueron puestas en libertad durante la tarde, "de las 39 que fueron detenidas luego de los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco".

"Con lo que suman 32 manifestantes en libertad", apuntó la Fiscalía estatal.

El domingo, 10.000 habitantes del área conurbada de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas, una manifestación que terminó con detenciones, decenas de personas heridas, entre ellas periodistas y policías.

El gobernador de Jalisco justificó este lunes la violencia de los policías estatales para minimizar a “grupos de choque”, aunque prometió una investigación sobre los hechos que dejaron decenas de lesionados y 39 detenidos.

No obstante, Amnistía Internacional afirmó que testimonios y organizaciones elevan el número a más de 50 detenciones arbitrarias.

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Por su parte, la relatora de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, hizo un llamado al Gobierno a investigar de forma "pronta e independiente" las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en la manifestación.

También indicó que, según la información que ha recibido, gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión fueron usados "indiscriminadamente".

La movilización del domingo fue la mayor expresión de un conflicto que arrastra meses de malestar en la zona metropolitana de Guadalajara, donde vecinos y organizaciones denuncian que al menos 320 colonias (barrios) reciben desde marzo agua con olor a cloaca, sin cloración y con presencia de heces fecales y metales pesados.

El reclamo ciudadano sostiene que el problema no es nuevo, sino que se ha extendido durante unos tres años y se agravó en las últimas semanas, con reportes de afectaciones a la salud, gastos extra en agua embotellada y exigencias para que las autoridades declaren una alerta sanitaria.