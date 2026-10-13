Liberan a presunto criminal a cambio de 3 agentes retenidos en estado mexicano de Morelos

Los hechos ocurrieron en el municipio de Totolapan, cerca de los límites con el Estado de México donde agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad estatal detuvieron al presunto delincuente en un operativo contra la extorsión, informó la Fiscalía estatal.

El detenido, posteriormente liberado, fue señalado por las autoridades como presunto responsable de episodios de violencia en la región y vinculado con el grupo delictivo 'Pueblos Unidos'.

Tras el arresto, integrantes de ese grupo criminal retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente, agregó la autoridad.

Ante ello, las autoridades activaron un protocolo de atención en casos de secuestro para proteger la integridad de los agentes.

"Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas (01:35 GMT) de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes", indicó la Fiscalía estatal.

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La institución agregó que un agente resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta estable.

Finalmente, subrayó que la vida de su personal es una "prioridad", razón por la que se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física, y aseguró que los hechos "no quedarán impunes".

El episodio ocurre en un contexto de violencia sostenida en Morelos, incluidas disputas criminales y ataques contra fuerzas de seguridad.

El estado figura entre los más golpeados por la violencia letal y ataques contra fuerzas de seguridad. En 2025, Morelos registró una de las tasas más altas de violencia homicida del país, con 53 víctimas por cada 10.000 habitantes, según datos de México Evalúa.