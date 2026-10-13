Líder yemení asegura que es "irreversible" la decisión de acabar con dominio de los hutíes

Al Alimi afirmó que la operación avanzaba hacia sus objetivos después de que el Gobierno hubiera agotado las oportunidades para lograr la calma, indicó en un discurso televisado con motivo del 63.º aniversario de la revolución del 14 de octubre contra el dominio colonial británico en el sur del Yemen.

Acusó además a los hutíes, respaldados por Irán, de "prolongar la guerra y ampliar" los ataques contra ciudades, países vecinos y rutas de navegación internacional.

"Esta decisión es ahora vinculante e irreversible, sin importar los sacrificios", dijo el líder yemení, quien añadió que los cambios temporales en el campo de batalla no disuadirán al gobierno de continuar su campaña, sin dar detalles sobre a qué cambios se refiere.

Insistió en que la operación gubernamental "Amanecer del Yemen", ordenada precisamente el 4 de octubre por Al Alimi, tiene como objetivo acabar con la toma de poder hutí, restaurar las instituciones estatales y garantizar que las armas y las decisiones sobre la guerra y la paz estuvieran bajo la autoridad de las instituciones constitucionales.

Al Alimi dedicó una parte importante de su discurso a Taiz -provincia en el suroeste en disputa-, donde, según dijo, la escalada de los combates y las restricciones de movimiento habían agravado el sufrimiento de la población civil.

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Asimismo, condenó los ataques hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jaled de Riad, que dejaron decenas de muertos y heridos.

Afirmó que la seguridad de Arabia Saudí, país que lidera la coalición en apoyo al Gobierno yemení, "es inseparable de los intereses del Yemen y de la estabilidad regional", y agradeció a Riad su apoyo a las instituciones, la economía, los servicios públicos, el pago de salarios, la ayuda humanitaria y la reconstrucción del Yemen.