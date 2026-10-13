Liquidez de la economía ecuatoriana registra un alza interanual del 9,1 %, según Gobierno

Respecto de las fuentes de la liquidez, en agosto de 2026 las captaciones de empresas y hogares en las Otras Sociedades de Depósito (compuestas por bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y BanEcuador B.P.) alcanzaron un saldo de 82.852 millones de dólares.

Los depósitos de los hogares sumaron 65.614 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 11,9 %, mientras que los depósitos de las empresas llegaron a 17.238 millones de dólares, con un aumento del 7,6 %.

En cuanto a los usos de la liquidez, en el mismo mes la cartera por vencer de las empresas creció 18 % interanual y la de los hogares un 7,9 %.

Además, el saldo del crédito productivo alcanzó 27.260 millones de dólares y registró un crecimiento interanual del 16,7 %. "Esto significó que el incremento de los recursos mantenidos en el sistema financiero coexistió con un mayor crédito al sector privado", anotó el Ministerio en un comunicado con datos del Banco Central.

Apuntó que el aumento de la liquidez refleja una mayor disponibilidad de recursos monetarios en la economía ecuatoriana, lo que genera condiciones favorables para la financiación, el consumo y la actividad productiva.

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Este comportamiento se registra en un contexto de crecimiento del consumo de los hogares, la inversión, el crédito y distintas actividades económicas, contribuyendo a sostener el dinamismo de la economía, subrayó.

La liquidez total mide el dinero en sentido amplio disponible en la economía: integra la oferta monetaria y el cuasidinero, que comprende depósitos y otras captaciones mantenidas en el sistema financiero.

La evolución de estos indicadores muestra una mayor base de recursos dentro del sistema financiero y un crecimiento simultáneo de la financiación.