Los grandes bancos de EE.UU. ganan casi 105.000 millones hasta septiembre, un 25 % más

Los resultados del tercer trimestre, sin embargo, mostraron diferencias entre entidades, con JPMorgan Chase por debajo de las previsiones de Wall Street y Wells Fargo con un balance mixto, frente a los avances de Goldman Sachs y Citigroup.

Entre enero y septiembre, JPMorgan Chase lideró el sector con un beneficio neto de 52.954 millones de dólares, un 20,3 % más que en el mismo periodo de 2025. Le siguieron Wells Fargo, con 17.611 millones, un 10,2 % más; Goldman Sachs, con 17.552 millones, un 39,8 % más; y Citigroup, con 16.861 millones, un 42 % más.

En conjunto, los cuatro bancos ingresaron 353.533 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 12,9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Solo en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, el beneficio neto conjunto ascendió a 31.795 millones de dólares, un 15 % más interanual, mientras que los ingresos sumaron 114.564 millones, un 7,7 % más.

JPMorgan Chase obtuvo un beneficio neto trimestral de 15.305 millones de dólares, un 6,3 % más que un año antes. Sin embargo, sus ingresos, de 50.170 millones, y su beneficio por acción quedaron por debajo de las previsiones de los analistas por primera vez en tres años, afectados por mayores costes y pérdidas en valores de inversión.

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Su consejero delegado, Jamie Dimon, destacó la fortaleza de la economía estadounidense, aunque advirtió de los riesgos macroeconómicos y geopolíticos.

Citigroup, por su parte, elevó su beneficio neto trimestral hasta los 5.245 millones de dólares, alrededor de un 40 % más que un año antes, y alcanzó unos ingresos de 23.845 millones, su mejor cifra para un tercer trimestre en una década.

La entidad superó las expectativas del mercado, apoyada en el crecimiento de sus negocios de Servicios, banca de inversión y gestión patrimonial.

Su consejera delegada, Jane Fraser, atribuyó los resultados a la ejecución disciplinada del plan estratégico de la entidad y destacó el desempeño del negocio de Servicios.

Goldman Sachs también superó las previsiones al registrar un beneficio neto de 5.294 millones de dólares entre julio y septiembre, un 29,2 % más interanual. Sus ingresos por negociación de acciones se dispararon un 72 %, hasta los 6.440 millones de dólares, mientras que las comisiones de banca de inversión aumentaron un 21 %, hasta los 3.220 millones.

El presidente y consejero delegado de la firma, David Solomon, destacó la capacidad de Goldman Sachs para responder a las necesidades de sus clientes en un entorno complejo e incierto.

Wells Fargo cerró el trimestre con un beneficio neto de 5.951 millones de dólares, un 6,5 % más que un año antes, y un beneficio por acción de 1,87 dólares, por encima de las previsiones. No obstante, sus ingresos, de 21.870 millones, quedaron por debajo de lo esperado por el mercado.

El banco atribuyó la mejora del beneficio al crecimiento de su cartera de préstamos y al aumento de los ingresos por intereses. Su consejero delegado, Charlie Scharf, ha defendido en anteriores intervenciones la solidez de los consumidores y las empresas estadounidenses.

La tanda de resultados de la banca estadounidense continuará este miércoles con la publicación de las cuentas de Bank of America y Morgan Stanley.