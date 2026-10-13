Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 33,4 % interanual en septiembre

En el noveno mes del año los precios al consumidor crecieron el 1,9 % en comparación con agosto pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,7 %.

La inflación en Argentina acumuló en los primeros nueve meses del año un alza del 23,6 %.

De acuerdo con el informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,7 % en comparación con agosto, mientras que los servicios subieron el 2,4 %, unos datos que ascienden al 29,2 % y el 41,9 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en septiembre destacan las de gastos de vivienda (3,1 %) y educación (3 %).

Por su parte, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron en septiembre un alza del 2 %, acelerando la subida desde la variación mensual del 1,7 % de agosto.

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Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

El Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto 2026 una proyección de inflación del 10,1 % para todo este año, nivel que ya se superó en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 %, con tasas mensuales del 1,7 % en octubre y del 1,6 % en noviembre.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 remitido en septiembre pasado por el Ejecutivo al Congreso prevé que la inflación acumulará finalmente en 2026 un alza del 30 %.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye además una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %.