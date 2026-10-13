Los reyes de España llegan a Ceuta para realizar una visita histórica

Los monarcas protagonizarán diversos actos durante la jornada e incluso pernoctarán en la ciudad autónoma, algo que nunca ha ocurrido en democracia.

Los reyes acudirán primero al Ayuntamiento, donde serán recibidos por los miembros de la Asamblea de Ceuta, antes de acceder a la sede de Gobierno de la ciudad autónoma, donde mantendrán una reunión de trabajo.

En las inmediaciones, miles de ceutíes con banderas de España y de Ceuta esperan a los reyes entre gritos de 'Un caballa (gentilicio popular con el que se conoce a los ceutíes) nunca se rinde' y 'Y soy español'.

Los reyes recibirán la llave de oro de la ciudad y mantendrán un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Por la tarde visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, antes de participar en un acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron, los pasados 30 y 31 de julio, durante la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a ciudad por la frontera con Marruecos.

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El acto será en el Cementerio de Sidi Embare, donde se encuentran enterrados alrededor de 90 de los ahogados esos días durante su intento de entrada a Ceuta y a los que la ciudad autónoma recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas.

Los reyes acudirán al cementerio en compañía de los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta (cristiana, musulmana, judía e hindú).

El último acto de la jornada será en el Parador de Ceuta con un encuentro con la sociedad ceutí, donde el rey pronunciará unas palabras.

Los reyes dormirán en Ceuta, la primera vez que lo hace un jefe del Estado en democracia, y viajarán mañana a la también ciudad autónoma norteafricana de Melilla.

Ceuta y Melilla llevaban 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado español, desde que el ahora rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades en 2007.