Los reyes de España saldan una deuda con una visita a Ceuta "largamente deseada"

Felipe VI y la reina Letizia escribieron estas palabras y firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento de Ceuta antes de recibir las llaves de la ciudad española, que a finales de julio pasado sufrió una avalancha migratoria de más de 80.000 personas desde Marruecos, de las que una gran mayoría regresaron ya.

Los reyes agradecen hoy el cariño de los ceutíes "en una visita largamente deseada y pendiente", la primera del reinado de Felipe VI, que comenzó en 2014.

"Había una deuda que hoy saldamos, al tiempo que transmitimos la cercanía y el afecto de toda España", aseguraron.

También señalaron que han estado muy atentos y pendientes de las circunstancias tan difíciles que los ceutíes han padecido estos últimos meses, y reflejaron que quieren mostrar "el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes, que es el futuro de España".

A su vez, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, agradeció esta visita real histórica, que contribuirá "a generar confianza donde más se necesita" para resistir y para "alumbrar la salida del túnel en el que, desde hace dos meses y medio", se encuentra la ciudad.

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De esta manera aludió a la grave crisis socioeconómica causada por la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio, de los que aún quedan un número indeterminado en la ciudad. Más de 3.000 son menores de edad atendidos por los servicios públicos de protección.

Los ceutíes, explicó Vivas, viven ahora el momento "más difícil" de su historia reciente después de que esas miles de personas "fueron utilizadas para vulnerar" la frontera y la integridad territorial españolas.