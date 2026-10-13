Los talibanes piden justicia climática y ayuda internacional ante los desastres naturales

"Es totalmente incoherente con los principios de la justicia climática internacional que no tengamos ninguna responsabilidad en la creación del problema, pero suframos sus graves y devastadoras consecuencias y paguemos el precio de la destrucción causada por otros", afirmó el viceprimer ministro de Asuntos Económicos de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar Akhund según un comunicado publicado en X por el portavoz talibán, Hamdullah Fitrat.

El ministro señaló que Afganistán había sufrido graves daños sociales y económicos durante el último año debido a terremotos, inundaciones estacionales y sequías, que habían causado víctimas, pérdidas financieras y daños a la infraestructura nacional.

"Afganistán no ha desempeñado ningún papel en la emisión de gases de efecto invernadero ni ha contribuido al deterioro del clima global. Sin embargo, se ha visto continuamente afectado por las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las producidas por los principales países industriales y manufactureros", precisó Baradar.

Baradar hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las instituciones climáticas pertinentes para que mantengan la acción climática libre de consideraciones políticas, subrayando que los esfuerzos para combatir el cambio climático "no deben estar vinculados a ninguna consideración política".

El ministro enfatizó la necesidad de cooperación internacional añadiendo que "el cambio climático perjudica a todos, y proteger el clima global es responsabilidad compartida de todos los países sin excepción".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la vez instó a la comunidad internacional a ayudar a Afganistán a adquirir modernos equipos meteorológicos, establecer sistemas de alerta temprana de desastres, proporcionar equipos de rescate avanzados y fortalecer su capacidad técnica.

Hace unas semanas, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, pidió también justicia climática y advirtió ante la comunidad internacional durante su discurso en la Asamblea General de la ONU de que la catastrófica riada que sepultó un valle del Himalaya en agosto, en la que murieron al menos 1.400 personas, fue un aviso urgente al mundo para tomar acción ante una crisis climática que devasta los países más vulnerables.