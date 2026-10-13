María Corina Machado desea al papa una pronta recuperación tras diagnostico de cáncer

"Que el cariño y la fe de los creyentes en todo el mundo le acompañen en estas horas y en su incansable labor pastoral", indicó Machado en la red social X.

El diagnóstico de cáncer de pulmón se confirmó este martes después de que el papa Leon XIV se sometiera a una operación en el hospital Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Las pruebas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano.

León XIV, de 71 años, permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

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La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.